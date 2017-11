Dalla Spagna: Barça-Griezmann, accordo vicino

Barcellona-Griezmann, l’accordo è vicino. A lanciare la bomba di mercato è il quotidiano catalano “Mundo Deportivo”, secondo cui il passaggio del francese dall’Atletico al Barça sarebbe ormai solo una questione di dettagli. Secondo quanto raccontato dalla testata spagnola, il giocatore avrebbe già comunicato ai Blaugrana la propria volontà di lasciare i Colchoneros in estate per sbarcare in Catalogna, dove il Barcellona è pronto ad affiancarlo a Messi e Suarez nel tridente d’attacco che vedrebbe così come escluso illustre il neo acquisto Dembele. Ottenuto il sì del giocatore, il Barcellona dovrà dunque “solamente” pagare la clausola rescissoria all’Atletico, clausola che ad oggi ammonta a 200 milioni ma che dal 1 luglio 2018 verrà abbassata a 100, come concordato in estate, quando l’Atletico bloccato dalla Fifa sul mercato decise insieme a Griezmann di raddoppiare temporaneamente la sua clausola per scoraggiare club come il Manchester United ad acquistarlo subito. L’acquisto della stella francese permetterà così al Barcellona la creazione di un reparto d’attacco di altissimo livello, permettendo a Valverde di poter contare su delle seconde linee di prim’ordine nel caso in cui qualche big dovesse infortunarsi nel corso della stagione (vedi caso Dembele).