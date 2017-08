Dalla Spagna: Barça, triplo colpo per dimenticare Neymar. Coutinho, Dembele e Iñigo Martinez in arrivo…

Triplo colpo in casa Barcellona per dimenticare subito la partenza di Neymar. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il club Blaugrana sarebbe infatti pronto a reinvestire subito buona parte dei 222 milioni incassati dalla cessione del brasiliano al Psg, andando a regalare a Valverde tre nuovi acquisti di primissima fascia. Il primo rinforzo porta il nome di Philippe Coutinho, giocatore considerato ormai davvero a un passo dal suo approdo in Catalogna. L’ex Inter non è partito con il Liverpool per Dublino, dove i Reds saranno impegnati nell’ultima amichevole precampionato contro l’Athletic Bilbao, e, secondo i media spagnoli, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per la chiusura della trattativa tra il Barcellona e il club inglese. Dopo la prima offerta da 70 milioni più 10 di bonus presentata dai catalani al Liverpool la scorsa settimana, e subito rispedita al mittente dai Reds, il Barcellona avrebbe presentato una seconda proposta da 100 milioni (più bonus da discutere), andando così ad accontentare le richieste provenienti dall’Inghilterra. Il procuratore di Coutinho, Giuliano Bertolucci, si troverebbe a Londra in queste ore, pronto a trovare un accordo totale con il Liverpool per la partenza del proprio assistito, destinazione Barcellona.

NON SOLO COUTINHO Oltre al brasiliano, il Barcellona è molto vicino anche al giovane francese del Borussia Dortmund Ousmane Dembele, valutato dal BVB intorno ai 90 milioni di euro. La volontà del Borussia sarebbe quella di trattenere il giocatore, considerato il vero patrimonio del club (pagato solamente 15 milioni al Rennes un anno fa), ma il desiderio dell’attaccante 20enne sarebbe quello di unirsi a Messi e Co. Ecco allora che secondo “Mundo Deportivo” in queste ore il francese starebbe forzando la propria partenza dal Borussia, voglioso di approdare in Liga già nei prossimi giorni. Oltre all’attacco il Barcellona sta però valutando anche come rinforzare la difesa e per questo motivo Valverde avrebbe richiesto al proprio entourage l’acquisto di Iñigo Martinez, centrale del Real Sociedad accostato nell’ultimo periodo anche all’Inter di Spalletti.