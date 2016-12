Dalla Spagna: Barcellona, Aleix Vidal ha chiesto la cessione

Nonostante la partenza estiva di Dani Alves, Aleix Vidal non è riuscito a trovare una maglia da titolare per coprire la fascia destra. Luis Enrique gli ha preferito il giovane Sergi Roberto, prodotto del vivaio Blaugrana in prima squadra dal 2010. Le voci sulla sua permanenza a Barcellona si sono rincorse tutto l’autunno, e ora, secondo i colleghi di Mundo Deportivo, il laterale avrebbe chiesto la cessione al club catalano per cercar miglior fortuna all’estero. Stando a quanto riportato, Vidal avrebbe contattato il suo agente per incaricarlo di trovargli una sistemazione migliore, che possa permettergli di giocare con continuità, senza rinviare ulteriormente il discorso a giugno. Il terzino potrebbe lasciare la Spagna con la formula del prestito.