Dalla Spagna: Barcellona-Mahrez accordo totale! E il Leicester incassa…

I Blaugrana l’hanno cercato a lungo durante tutta l’estate scorsa sino a quando il presidente del Leicester ha ‘proibito’ al suo pupillo di lasciare il club. Ryhad Mahrez, rivelazione totale della Premier League dell’anno scorso insieme ai suoi compagni Vardy e Kantè, è rimasto con le Foxes, blindato dalla dirigenza e dalla volontà di giocare in Champions dopo averla conquistata sul campo. E nonostante una stagione in corso più in ombra che in luce, il Barcellona non avrebbe mai smesso di volerlo e seguirlo con estremo interesse. Secondo quanto riportato da Sport, i catalani e l’algerino avrebbero già avuto modo di negoziare e raggiungere un accordo per l’anno prossimo. Ora non resterebbe altro che convincere il Leicester a cedere il mancino. Per questo sarebbe già pronta un’offerta da far recapitare ai campioni d’Inghilterra in carica di ben 40 milioni di euro, pressoché la cifra richiesta dal club del King Power Stadium per lasciarlo andare. A giugno Barça e Mahrez convolano a nozze?