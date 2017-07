Dalla Spagna, Bartomeu chiama Verratti: “Lo vogliamo e lui vuole noi ma con il Psg…”

In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo “Sport”, il presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato ovviamente anche del caso Verratti: “Marco è un giocatore che piace moltissimo al nostro allenatore. Ernesto [Valverde] spera che si possa presto unire a noi e so che anche il giocatore ha espresso la volontà di giocare per il Barcellona. Il problema è il Psg. Ci hanno detto infatti che non vogliono trattare in alcun modo la partenza di Verratti e il fatto che non ci sia una clausola non ci facilita le cose. Non possiamo presentarci a Parigi e pagare una clausola per portare via il giocatore. Continuano a dirci che possiamo parlare con loro di qualsiasi giocatore ma non di Verratti, perché non è in vendita. Per questo motivo stiamo pensando a un piano B ma comunque il mercato chiude il 31 agosto. C’è tempo…”. Parole chiare e dirette quelle pronunciate dal n.1 Blaugrana, parole che dimostrano ancora una volta come il Barcellona farà di tutto nei prossimi mesi per provare a realizzare il sogno di Verratti di vestire la maglia dei catalani, consapevoli del fatto che il destino di Verratti rimane quasi interamente nelle mani del Psg.