Dalla Spagna, Bartomeu rassicura Verratti: “Ci proveremo fino al 31 di agosto…”

Quasi conclusa la telenovela Donnarumma in casa Milan, l’estate sembra ora destinata ad essere accompagnata a lungo dal caso Verratti. Dopo le parole di scuse al Psg da parte dell’ex Pescara, il Barcellona ha deciso di non accantonare ancora l’idea di poter vestire di Blaugrana il talento italiano e nelle ultime ore una nuova offensiva da parte dei catalani sarebbe stata recapitata a casa Verratti addirittura dal Presidente Josep Maria Bartomeu. Secondo quanto raccontato da “Marca”, il n.1 del Barcellona avrebbe rassicurato il centrocampista azzurro con un messaggio inviato via cellulare nel weekend. “Proveremo a prenderti fino al 31 di agosto”, questo il contenuto del messaggio, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, con l’obiettivo di comunicare a Verratti la forte volontà da parte del Barcellona di giocarsi tutte la carte possibili per permettere al giocatore un approdo nella Liga.