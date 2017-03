Dalla Spagna: Caos nel Real Madrid. James rinnova solo se Isco va via

Filtrano voci riguardo a una situazione di caos all’interno dell’ambiente del Real Madrid. Secondo i colleghi di As, James Rodriguez sarebbe disposto a rinnovare il proprio contratto con i Blancos solo nel momento in cui Isco andasse via. Entrambi hanno grandi estimatori in Europa, e quel che sembra poter essere certo è che uno dei due troverà una nuova sistemazione per la prossima stagione… Chi va dove? Le italiane restano alla finestra…