Dalla Spagna, Casemiro chiama Neymar a Madrid: “Vorrei che venisse al Real”

“Neymar è un fuoriclasse. Sa quello che fa, è un grandissimo giocatore e sicuramente sarà sempre il benvenuto al Real Madrid. Vorrei che venisse da noi”. Queste le parole pronunciate dal centrocampista dei Blancos Casemiro ai microfoni de “El Partitazo de COPE”, parole che suonano come un invito a Madrid per il connazionale O’Ney. Come riportato da “Marca”, il brasiliano ha poi aggiunto: “Con Neymar in Nazionale scherziamo sempre sul fatto che possa venire al Real però attualmente sta bene nel suo nuovo club (Psg)”.