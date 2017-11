Dalla Spagna: contatti tra Neymar Sr e Florentino Perez. Il Real nel futuro di O’Ney?

Neymar al Real Madrid? Ad oggi pura fantascienza ma un domani…mai dire mai. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, fonti parigine avrebbero infatti rivelato il recente avvenimento di un faccia a faccia tra il padre del brasiliano e il presidente dei Blancos Florentino Perez. Tema dell’incontro? Il futuro passaggio di O’Ney dal Psg al Real. Sorpassato dagli eterni rivali del Barcellona nell’ormai lontano 2013, quando i catalani riuscirono a strappare Neymar al Santos a suon di milioni, Florentino Perez in questi anni non avrebbe mai rinunciato all’idea di portare l’attaccante verdeoro a Madrid, motivo per cui starebbe già lavorando con il padre della stella brasiliana per permettere un approdo di Neymar al Real nel 2021, quando il contratto di Cristiano Ronaldo scadrà e molto probabilmente il portoghese saluterà i Galacticos. L’obiettivo del presidente dei Campioni di Spagna è chiaro: rendere O’Ney la nuova stella attorno alla quale costruire il Real post CR7. Acquistato in estate dal Psg per la cifra record di 222 milioni di euro, Neymar avrebbe dunque 4 anni per provare a conquistare tutto con il club francese, Champions League compresa, potendo così poi lasciare Parigi da trionfatore e tornando in Liga magari con qualche Pallone d’Oro in bacheca…