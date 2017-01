Dalla Spagna: Conte vuole Llorente al Chelsea

Antonio Conte si gode un Diego Costa da 14 gol in Premier League e guarda al mercato per trovargli un ‘vice’ di qualità. Secondo i colleghi di AS, il tecnico italiano non sarebbe convinto nell’affidare tale compito a Michy Batshuayi, finora poco utilizzato, e starebbe invece considerando un ricongiungimento con Fernando Llorente, allenato ai tempi della Juventus. Lo spagnolo, ora allo Swansea, ha timbrato il cartellino 6 volte in questa prima parte di stagione e sarebbe perfetto per caratteristiche e tecnica per far riprender fiato al numero 19 dei Blues.