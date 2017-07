Dalla Spagna: Deulofeu vuole una clausola rescissoria per liberarsi dal Barcellona…

Salutato il Milan per tornare al Barcellona, Gerard Deulofeu sogna di potersi ritagliare un posto da titolare nella rosa di Valverde ma la concorrenza quasi insuperabile della MSN potrebbe presto costringerlo a una stagione da spettatore più che da protagonista. Per questo motivo, secondo quanto riportato da “Sport”, l’attaccante spagnolo avrebbe chiesto al proprio entourage l’inserimento nel contratto di una nuova clausola che possa facilitare una sua partenza in caso di scarso impiego da parte di Ernesto Valverde. La preoccupazione maggiore di Deulofeu sarebbe quella di poter perdere la convocazione da parte del Ct della Spagna per il prossimo Mondiale, competizione alla quale lo spagnolo tiene ovviamente molto.