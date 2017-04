Dalla Spagna: è Clasico anche sul mercato. Il Real Madrid vuole Thiago Alcantara, il Barça non molla

Lontano da Barcellona Thiago Alcantara è definitivamente esploso, conquistando i cuori dei tifosi bavaresi e la fiducia dei vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina del Bayern Monaco. Guadagnatosi la fiducia di Guardiola prima e Ancelotti ora, gestisce il reparto mediano dei campioni di Germania, recuperando e distribuendo palloni che facilitino le ripartenze offensive. I notevoli miglioramenti non hanno lasciato indifferente la scena calcistica europea, in particolare quella spagnola, dove i Blaugrana sarebbero in procinto di proporre un’offerta al Bayern per ‘recomprarlo’ e blindarlo con una clausola di 90 milioni di euro, affidandogli le chiavi del proprio centrocampo. Ma i colleghi di Ok Diario suggeriscono che i catalani potrebbero essere insidiati dai rivali storici del Real Madrid. I Blancos starebbero infatti valutando l’ingaggio del fenomeno spagnolo, di cui Zidane è grande ammiratore, rischiando di dare vita ad un ‘Clasico di mercato’. Attualmente in scadenza di contratto nel 2019 con il club tedesco, Alcantara sarebbe in contatto con la dirigenza per il prolungamento, con le due spagnole alla finestra in attesa di sferrare la propria offensiva.