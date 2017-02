Dalla Spagna: Florentino blocca Isco. Spunta la clausola anti-Barca nel contratto dello spagnolo

Nelle ultime settimane in Spagna si è parlato a lungo di un possibile clamoroso passaggio di Isco dal Real Madrid al Barcellona ma secondo le ultime novità questo trasferimento non potrà mai avvenire la prossima estate. Come riportato da “Mundo Deportivo” infatti nel contratto dell’ex Malaga sarebbe presente una clausola anti-Barca, clausola che Florentino Perez è solito inserire nei contratti di tutti i giocatori più importanti quando firmano con i Blancos. Qualora Isco volesse davvero unirsi al Barcellona dovrebbe dunque obbligatoriamente aspettare fino all’estate 2018, quando il suo contratto con i Galacticos andrà in scadenza.