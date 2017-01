Dalla Spagna: giornata decisiva per Jesè al Las Palmas. La telenovela spagnola è ai titoli di coda…

La telenovela spagnola che ha visto coinvolto Jesè Rodríguez per tutto il mercato di gennaio potrebbe essere finalmente arrivata ai titoli di coda. Dopo aver sfiorato la Roma e aver rifiutato il trasferimento in Premier League (piaceva al Middlesbrough), l’attaccante del Psg, secondo “Canarias 7”, è atteso in giornata alle Canarie per definire gli ultimi dettagli con il Las Palmas e unirsi definitivamente alla squadra di Boateng & Co. Dopo il recente acquisto di Halilovic, gli isolani sono dunque pronti ad accogliere un nuovo importante rinforzo che in Spagna spera di poter trovare il minutaggio desiderato per dimostrare a Real e Psg di aver sbagliato a non credere in lui. Le cifre non sono ancora state rese note ma per il giocatore si parla di un contratto inferiore ai 3 milioni annui attualmente percepiti in Francia.