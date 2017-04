Dalla Spagna: Guardiola prepara 60 mln per James Rodriguez

Arrivato dal Monaco per 80 milioni di euro nell’estate del 2014, James Rodriguez sembrerebbe ora essere fuori dai piani tattici di Zinedine Zidane, con il Real Madrid che si direbbe disposto ad ascoltare offerte per il giocatore. Nonostante abbia faticato a trovare continuità con l’allenatore francese, il venticinquenne colombiano avrebbe però attirato su di sé l’interesse di alcuni top club europei. Infatti il trequartista di Cúcuta sembrerebbe essere seguito con molta attenzione da Liverpool, Manchester United, Arsenal e Chelsea ed ora, secondo i colleghi di diariogol.com, anche dal Manchester City. Josep Guardiola, attuale tecnico dei Citizens, avrebbe inserito Rodriguez nella sua lista dei desideri per la prossima stagione e sembrerebbe essere disposto a spendere 60 milioni di euro pur di vederlo giocare all’Etihad Stadium. Lo strapotere economico del City potrebbe mettere a dura prova la potenza di fuoco delle altri concorrenti.