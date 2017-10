Dalla Spagna: Guardiola vuole riabbracciare Kimmich. Anche il Barça sul tedesco…

Joshua Kimmich via dal Bayern Monaco? Barcellona e Manchester City ci provano. Osservato speciale ai tempi del Lipsia, il 22enne tedesco fu acquistato dai bavaresi nel 2015 su insistente richiesta di Pep Guardiola. Il tecnico Catalano fu infatti il primo a capire che Kimmich era pronto per giocare in una grande squadra, portandolo al Bayern per poco meno di 10 milioni di euro e facendo di lui fin da subito uno dei giocatori più importanti della rosa bavarese. Centrale di centrocampo, terzino destro, esterno d’attacco. Ogni settore del campo per Kimmich è terra di conquista, grazie alla sua grande duttilità ed intelligenza tattica che negli ultimi anni oltre a Guardiola ha stregato anche il Ct tedesco Löw. 50 i milioni che Barcellona e Manchester City sarebbero pronti a mettere sul piatto secondo “Sport” per arrivare al tedesco. Tanti per un 22enne che viene principalmente utilizzato in difesa, pochi per un Bayern convinto di poter ricavare molto di più da una futura cessione del giocatore. Al momento i bavaresi fanno muro, intenzionati a proteggere il proprio investimento sul futuro, ma Guardiola è Valverde ci provano.