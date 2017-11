Dalla Spagna: il Barça offre aiuto a Berizzo

Quando un amico è in difficoltà tendergli la mano per provare ad aiutarlo diventa un gesto quasi istintivo ma comunque pregno di significato. La notizia del tumore alla prostata che ha colpito Eduardo Berizzo, tecnico del Siviglia, ha sconvolto il mondo del calcio, il quale fin da subito ha provato a far sentire la propria vicinanza al tecnico argentino attraverso messaggi di incoraggiamento. Il Barcellona è stato il club che prima di tutti ha però deciso di offrire un aiuto concreto a Berizzo, mettendo a disposizione del tecnico il proprio staff medico, già esperto in materia visti gli infelici precedenti che hanno colpito Eric Abidal e Tito Villanova nel club catalano. José Casto, presidente del Siviglia, ha voluto rendere nota la notizia attraverso i microfoni di SFC Radio, emittente radiofonica del club: “Questa mattina mi ha chiamato Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona, offrendomi la massima collaborazione dello staff medico catalano per Berizzo. Credo sia giusto divulgare questa notizia”. Un grande gesto da parte di Bartomeu e della dirigenza del Barcellona che, in un mondo del calcio ormai descritto come interessato esclusivamente al profitto, ha dimostrato che c’è ancora spazio per valori importanti come la solidarietà e l’amicizia.