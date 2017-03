Dalla Spagna: il Barça pensa alla recompra di Alcantara

Uno dei prodotti più importanti della cantera del Barcellona ha trovato la consacrazione in seguito al passaggio al Bayern Monaco. Stiamo parlando i Thiago Alcantara, centrocampista fondamentale nelle logiche di gioco dei bavaresi di Ancelotti, che, col senno di poi (ma neanche troppo…) è stato acquistato tre anni e mezzo fa dai tedeschi per la modica cifra (calcisticamente parlando) di 25 milioni di euro, bonus compresi. Dopo 3 stagioni molto convincenti, ora i Blaugrana vorrebbe richiamarlo alla base. Secondo quanto riportato da Cadena SER infatti, i catalani starebbero preparando l’assalto per fargli compiere il tragitto inverso, dalla Germania alla Spagna. Un biglietto di sola andata per un clamoroso ritorno….