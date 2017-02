Dalla Spagna: il Barcellona guarda a due ex Serie A per rimpiazzare Vidal

In seguito all’infortunio di Aleix Vidal conseguito nella partita contro l’Alaves, il Barcellona è costretto ad operare sul mercato per ingaggiare un difensore da alternare a Sergi Roberto. Secondo i colleghi di Mundo Deportivo, nel mirino dei Blaugrana sarebbero finiti diversi profili, alcuni dei quali di caratura internazionale con alle spalle una carriera che parla per loro. Si tratterebbe di Martin Caceres, Maicon, Josè Bosingwa, Douglas Pereira e Michel Macedo. I primi tre attualmente svincolati (Caceres ha sostenuto le visite mediche con il Southampton) garantirebbero esperienza e prestazioni di livello laddove l’andamento della partita necessitasse di una scossa o di un’attenzione alla gestione del pallone maggiore. L’ex juventino, vicino a Fiorentina e Milan prima di approcciarsi ai Saints, rientra da un infortunio che l’ha tenuto fuori a lungo, e i catalani vorrebbero essere certi delle sue condizioni fisiche prima di interporsi tra lui e la società inglese. Il terzino ex Inter invece è a piede libero dopo il mancato rinnovo con la Roma, e nonostante non possa mantenere il livello degli anni che furono, resterebbe un’ottima opzione per l’out di destra della squadra di Luis Enrique. Bosingwa si ritrova senza squadra dopo la carriera al Chelsea e la parentesi al Trabzonspor, e potrebbe essere il Blaugrana più papabile al momento. Per quanto riguarda Pereira (di proprietà del Barcellona, in prestito allo Sporting Gijon) e Macedo, le strade sembrerebbero meno percorribili, in virtù del fatto che le due squadre in cui militano al momento (Macedo è al Las Palmas) non vorrebbero privarsi dei loro laterali di difesa così in fretta.