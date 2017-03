Dalla Spagna: il Psg molla Neymar. Poca chiarezza e richieste folli…

Domani sera al Camp Nou il Barcellona sarà chiamato all’impresa, nel tentativo di ribaltare il clamoroso 4-0 subito per mano del Psg nell’andata degli ottavi di Champions League, ma intanto quest’oggi a tenere banco è la notizia che arriva direttamente dalla Spagna e che racconta di un Paris-Saint Germain deciso a mollare definitivamente il colpo per Neymar. Secondo quanto riportato da “Sport”, i parigini, da mesi sulle tracce del brasiliano, si sarebbero infatti indispettiti non poco per alcune dichiarazioni rilasciate dall’entourage del giocatore e per le folli richieste avanzate -a loro avviso- da O’Ney. Wagner Ribeiro, procuratore della stella blaugrana, nei mesi scorsi ha rivelato alla stampa dell’avvenimento di alcuni incontri segreti tra lui e la proprietà del Psg per discutere di un possibile approdo di Neymar in Francia e ciò ha mandato su tutte le furie i dirigenti della squadra capitolina, i quali avevano chiesto di non rendere pubblica la trattativa, dal momento che il Barcellona al tempo aveva il blocco del mercato e la Fifa non avrebbe permesso incontri tra i parigini e il giocatore blaugrana. Inoltre, sempre come riportato dal quotidiano spagnolo, le richieste folli del numero diez della Selecao hanno portato il Psg a decidere di abbandonare questa pista, rendendo noto di non voler più puntare sul brasiliano. 40 milioni di euro netti a stagione, un jet privato per volare in patria e unirsi alla propria Nazionale e la creazione di una catena di hotel a suo nome. Queste le richieste avanzate dall’entourage di Neymar e che il Psg ha definito troppo elevate per essere soddisfatte. Riguardo a quest’ultimo punto Psg e procuratore del giocatore hanno fornito però spiegazioni discordanti. Secondo Ribeiro infatti, quelle precedentemente elencate sarebbero state le offerte formulate dagli uomini di mercato parigini in via ufficiosa, per provare a convincere il giocatore a sposare la causa francese. Ascoltando la versione del club d’oltralpe si scopre invece che le richieste folli di jet e hotel sarebbero state formulate dal padre di Neymar e non dalla dirigenza francese. Insomma tante parole e poca chiarezza. Ecco allora che ci ha pensato il Psg a porre fine alla vicenda: nessun futuro sotto la Tour Eiffel per O’Ney!