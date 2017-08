Dalla Spagna: il PSG non rinuncia a Mbappè

Dopo il trasferimento più caro della storia del calcio, c’è chi è pronto a giurare che il presidente del Paris Saint-Germain sia pronto a metterne a segno un altro. Il Mundo Deportivo riporta infatti che in cima alla lista di Nasser Al- Khelaifi ci sarebbe Kylian Mbappè, giovane attaccante del Monaco su cui si sono accesi i riflettori di tutti i club più importanti tra cui Real e Barcellona. Una notizia che- se confermata- avrebbe del clamoroso e aprirebbe diversi scenari, anche perché a quel punto si potrebbe assistere ad un vero e proprio esodo dal club parigino di giocatori interessanti per le italiane come: Draxler, Lucas Moura e Pastore.