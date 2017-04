Dalla Spagna: il Psg sfida il Real per Mbappe. Cifre oltre i 90 mln

Dopo aver surclassato il Borussia Dortmund nei quarti di finale di Champions League, il Monaco dovrà vedersela con la Juventus in semifinale, con la consapevolezza di poter contare sulla propria stella Mbappe. Il giovane giocatore francese è proprio l’uomo più chiacchierato del momento e in Spagna non si placano le voci che lo vorrebbero al Real Madrid la prossima stagione. Secondo “As” però i Blancos dovranno vedersela con il Psg, club intenzionato a strappare Mbappe ai rivali monegaschi. I parigini in estate sono destinati a rifondare la squadra, dopo la brutta lezione ricevuta dal Barcellona al Cam Nou, e sembrerebbe che la dirigenza qatariota abbia deciso di puntare sul gioiello di casa Monaco per ripartire. Si parla di un’offerta da oltre 90 milioni di euro pronta ad essere messa sul piatto. Il Real dal canto suo non ha alcuna intenzione di mollare il colpo e perciò in estate si preannuncia una sfida milionaria sull’asse Madrid-Parigi.