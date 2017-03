Dalla Spagna: il Real blinda Sergio Ramos. Maxi rinnovo in arrivo

Il Real Madrid è anche e soprattutto Sergio Ramos. Il centrale, uno dei più forti al mondo, ha dimostrato il suo valore in ogni sfida cruciale per la stagione delle Merengues, motivo per il quale ha attratto l’attenzione di alcuni top club europei, Chelsea su tutti, che vorrebbero soffiarlo al Real. Ma Florentino Perez, che conosce perfettamente il valore del suo difensore, vorrebbe blindarlo definitivamente offrendogli il rinnovo contrattuale – stando a quanto riportato dai colleghi di Marca – e innalzando il suo stipendio a dodici milioni netti a stagione, due in più rispetto ai dieci attuali.