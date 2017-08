Dalla Spagna: il Real è pronto a sacrificare Bale per arrivare a Mbappe

Archiviato il passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg per la folle cifra di 222 milioni di euro, il calciomercato si prepara ad essere sconvolto da un nuovo super trasferimento, sempre con Francia a Spagna protagoniste, anche se a ruoli invertiti. Secondo quanto riportato da “Marca”, il Real Madrid sarebbe pronto a lanciare un assalto al giovane Mbappe, offrendo una cifra tra i 150 e i 200 milioni per l’attaccante del Monaco. Per un Mbappe che arriva, un membro della BBC deve però partire. Questa la richiesta di Zinedine Zidane, ormai pronto a scaricare Gareth Bale. Secondo i media spagnoli, dalla parti della Casa Blanca sarebbero stanchi dei continui infortuni che spesso costringono ai box il gallese e per questo motivo sarebbero disposti a sacrificarlo per fare spazio al tanto desiderato Mbappe. La destinazione più probabile per Bale appare al momento la Premier League, con Manchester United e Chelsea interessate al giocatore. I Red Devils al momento sono senza alcun dubbio i favoriti, con Mourinho pronto ad accogliere a braccia aperte un nuovo rinforzo. 100 i milioni che il Real accetterebbe per la vendita di Bale secondo “Marca”.