Dalla Spagna: il Real Madrid all’assalto di Marcos Alonso

Dopo un inizio di stagione difficile, Marcos Alonso ha trovato la perfetta inquadratura tattica nel 4-3-3 disegnato da Antonio Conte. Il laterale spagnolo è una delle pedine irremovibili dell’undici Blues, collezionando 23 presenze in Premier League impreziosendole con 4 gol e 2 assist. Numeri importanti per chi nasce terzino e si ritrova a fare l’esterno di centrocampo. E delle cifre realizzative dell’ex Fiorentina se ne sono accorti anche in Spagna, dove – secondo quanto riportato da Marca – il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto. Il club di Florentino Perez vorrebbe portare ‘a casa’ il classe ’90 (è nato nella Capitale iberica) mettendo a segno un importante colpo di mercato. Zidane riuscirà nel dispetto al suo ex compagno bianconero Conte?