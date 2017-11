Dalla Spagna: il Real Madrid complica l’affare Coutinho-Barça

Coutinho al Barcellona? Un matrimonio che sa da fare a gennaio, altrimenti…

Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il Real Madrid avrebbe avviato nelle ultime ore i contatti con il Liverpool per arrivare a Philippe Coutinho, giocatore da tempo nel mirino dei rivali del Barcellona. Il desiderio dei Blancos sarebbe quello di acquistare il brasiliano la prossima estate, rendendo l’ex Inter il pezzo pregiato della campagna acquisti di agosto. Anche il Psg è fortemente interessato al giocatore ma i parigini, dopo i faraonici acquisti di Neymar e Mbappe, devono stare molto attenti al fair-play finanziario, motivo per cui sarebbe impossibile veder sbarcare Coutinho in Francia già a gennaio. Aspettare l’estate per concludere l’affare Coutinho potrebbe dunque diventare un grande rischio per il Barcellona, motivo per cui i Blaugrana sono chiamati a chiudere la trattativa con il Liverpool già a gennaio, mettendo una volta per tutte la parola fine alla telenovela dell’estate.

Coutinho al Barça? Un matrimonio che sa da fare a gennaio, altrimenti in estate Real e Psg proveranno a trascinare il brasiliano lontano dall’altare.