Dalla Spagna: il Real Madrid vuole sbaragliare la concorrenza. Pronti 80 milioni per Mbappe

Kylian Mbappe è sulla bocca di tutti. L’esplosione del nuovo gioiellino del Monaco, insieme alla rinascita di Falcao, ha permesso a Jardim di avere un attacco prolifico e temuto da ogni difesa. L’ultima, in ordine cronologico, quella del Manchester City, eliminato negli ottavi di Champions. Diversi club si sono avvicinati al diciottenne francese. Su tutti però sembrerebbe esserci il Real Madrid che – secondo quanto riportato dai colleghi di As – sarebbero pronti ad investire 80 milioni di euro per portarlo a giugno nella capitale spagnola.