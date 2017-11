Dalla Spagna: il Real scarica Bale. Cedere il gallese per arrivare a Mbappe

Il Real ha detto basta! Secondo quanto raccontato da “As”, i troppi infortuni occorsi a Gareth Bale in questi anni a Madrid avrebbero spinto il Real a decidere di cedere il giocatore in estate vista la continua perdita di valore di mercato dell’attaccante gallese. Mourinho in passato si è detto disposto a portare l’ex Tottenham al Manchester United e dunque il ritorno di Bale in Premier League potrebbe concretizzarsi la prossima estate, con il Real che andrebbe così a incassare parecchi milioni pronti a essere subito rinvestiti nell’acquisto di Mbappe. Secondo “As” infatti il piano di Florentino Perez sarebbe quello di rimpiazzare Bale con la nuova stella francese di casa Psg, con i Blancos disposti a superare anche la cifra di 222 milioni spesa dai parigini nell’affare Neymar e stabilendo dunque un nuovo record di mercato.