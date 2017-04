Dalla Spagna: Jordi Alba ‘chiama’ le stelle spagnole della Premier. Possibile approdo in Inghilterra per il terzino?

Jordi Alba, difensore spagnolo classe 1989, parrebbe essere scontento del suo impiego col Barcellona e, con solo 16 presenze in questa stagione, il difensore si sentirebbe scalzato da Umtiti, Digne e Mathieu nelle gerarchie tattiche di Luis Enrique. La mancanza di minuti giocati avrebbe spinto l’ex Valencia, secondo i colleghi spagnoli di AS, a chiamare i suoi colleghi di nazionale Fabregas, De Gea e Pedro per discutere di un possibile approdo in Inghilterra. Con Jose Mourinho intenzionato a rafforzare il proprio reparto difensivo, il Manchester United sembrerebbe essere la destinazione più probabile per il terzino sinistro che, nonostante il desiderio di riconquistare un posto da titolare con i catalani, potrebbe optare per l’addio al Camp Nou.