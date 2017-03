Dalla Spagna: Lacazette ha scelto l’Atletico Madrid

L’estate scorsa aveva preferito rimanere al Lione declinando le offerte che i top club europei gli avevano fatto. Quest’anno invece Alexandre Lacazette avrebbe deciso di lasciare l’OL per accasarsi in Spagna, all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, il fuoriclasse della Nazionale francese e il suo procuratore David Benditelli avrebbero avuto un incontro il mese scorso con il proprietario dei Colchoneros, Miguel Angel Gil, durante il quale sarebbe stato raggiunto l’accordo verbale per il suo trasferimento estivo. A patto che la FIFA sospenda il blocco del mercato al club madrileno…