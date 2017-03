Dalla Spagna: Las Palmas, spunta Ranieri per la panchina

In cerca di una squadra in seguito all’esonero dalla panchina del Leicester, Claudio Ranieri si gode la sua vacanza forzata e rimane in allerta in caso di offerte. E una proposta potrebbe giungergli molto presto perché – secondo quanto riportato da As – il Las Palmas sarebbe intenzionato ad offrigli un contratto pluriennale. Gli spagnoli quindi potrebbero parlare italiano, visto che un altro candidato alla conduzione tecnica è Roberto De Zerbi.