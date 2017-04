Lewandowski al Real Madrid grazie a due sponsor… Galattici

Nonostante un organico d’eccezione, (probabilmente il più forte in Europa), diretto, negli ultimi anni, da due degli allenatori più vincenti della Storia (Guardiola e Ancelotti), il Bayern Monaco fatica a trovare la via della finale di Champions. Complici infortuni ed errori arbitrali, la potenza tedesca ha abbandonato anticipatamente il torneo dalla stagione 2014-2015, l’anno seguente alla conquista del prestigioso trofeo in finale contro il Borussia Dortmund di Lewandowski. Che da quando si è trasferito in Baviera con l’aspirazione di vincere tutto, ha aggiunto al suo palmares personale solo titoli nazionali. Ma l’anno prossimo il destino del bomber potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da As infatti, in seguito alla partita di ritorno dei quarti al Bernabeu, Ronaldo e Sergio Ramos si sarebbero intrattenuti col fuoriclasse per convincerlo a raggiungerli a Madrid, garantendogli di essere il benvenuto. Il futuro di Lewa dunque potrebbe tingersi di Blanco, anche grazie alla spinta di due sponsor… Galattici.