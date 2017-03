Dalla Spagna: Lewandowski o Mbappe. Ecco il piano di Mou se Griezmann rimane a Madrid

In Spagna sono convinti che sia Simeone che Griezmann rimarranno per un altro anno all’Atletico Madrid e ciò potrebbe dunque rompere le uova nel paniere di Josè Mourinho, il quale già pregustava l’approdo della stalla francese nel suo Manchester United. Qualora il colpo Griezmann dovesse saltare, ecco che “As” annuncia i nomi dei due “sostituti” sui quali lo Special One proverebbe a mettere le mani. Si tratta di Robert Lewandowski e di Kylian Mbappe. Due giocatori molto diversi per caratteristiche tecniche e dati anagrafici (rispettivamente 28 e 18 anni) ma accomunati dalle grandi doti atletiche e dall’indiscutibile fiuto del gol. Bayern Monaco e Monaco sono però pronte a chiedere agli inglesi cifre astronomiche per liberare i propri fuoriclasse.