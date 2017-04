Dalla Spagna: Löw al posto di Zidane se la stagione del Real finisce con zero titoli. Anche Conte e Pochettino in corsa

Un tedesco alla guida di una big di Spagna? è quello che potrebbe succedere in estate in casa Real. Secondo quanto riportato da “As”, fonti vicine ai Blancos avrebbero rivelato che la panchina di Zinedine Zidane potrebbe presto saltare. Nel caso in cui il Real Madrid dovesse finire la stagione con zero titoli, a rimetterci sarebbe proprio il tecnico francese, al quale non basterebbe aver conquistato la Undecima per essere riconfermato per un altro anno. A sostituire Zidane potrebbe essere a sorpresa Joachim Löw, allenatore che viene dato in pole position per la panchina del Real. Löw è attualmente legato alla Mannschaft da un contratto fino al 2020 ma in caso di chiamata del Madrid difficile sarebbe per il tedesco dire di no. Altri nomi in lizza per la successione di Zidane sono quelli di Antonio Conte e Mauricio Pochettino, entrambi allenatori che stanno dominando la Premier League in questa stagione. La colpa più grande di Zinedine Zidane sarebbe quella di puntare troppo spesso esclusivamente sulla BBC, dando poco spazio a giovani come Isco, James Rodríguez e Asensio che sono visti dalla maggior parte della tifoseria madridista come il vero patrimonio del club, soprattutto in ottica Real del futuro.