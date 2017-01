Dalla Spagna: Man. United, De Gea è la priorità estiva del Real Madrid

Le voci di mercato giunte sinora riguardo un trasferimento di Thibaut Courtois alla corte di Zidane a partire dal prossimo giugno per sostituire Keylor Navas sembrerebbero rallentare, favorendo così il profilo dello spagnolo De Gea. Secondo i colleghi di Don Balon infatti, i Blancos avrebbero virato sulla ‘furia rossa’ del Manchester United, rendendolo l’obiettivo numero 1 della finestra di mercato estiva, per concretizzare con un trasferimento la trattativa imbastita nel 2015 e mai portata a termine (saltò tutto l’ultimo giorno di mercato). L’estremo difensore gode della stima dell’ambiente madridista in virtù delle sue qualità, confermate dal titolo di ‘miglior giocatore del Manchester United’ per 3 anni in fila. Che sia la volta buona?