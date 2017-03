Dalla Spagna: Man. United, Ibra tentato dalla Cina. Può diventare il più pagato al mondo…

I soldi cinesi tornano a far tremare i club europei, anche quelli più ricchi. Non sarebbe diverso per il Manchester United, visto che – secondo quanto riportato da As – alcune società della Super League cinese avrebbero messo nel mirino Zlatan Ibrahimovic, con l’intenzione di renderlo il calciatore più pagato al mondo. Lo svedese, fondamentale per le logiche di gioco di Mourinho, è in scadenza a giugno e le voci di una sua possibile partenza si rincorrono da qualche tempo. E se il fuoriclasse ex Inter e Milan volasse in Oriente il record di stipendio attuale di Tevez potrebbe sgretolarsi. Il bivio, quindi, sarebbe: calcio che conta o soldi a palate? Ibra ci ha sempre abituati a volere entrambi…