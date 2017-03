Dalla Spagna: Messi-Barcellona accordo per il rinnovo. Guadagnerà 40 milioni all’anno

Lo stallo nel rinnovo contrattuale di Leo Messi ha tenuto banco nelle cronache calcistiche per tutto il periodo invernale. Voci dalle parvenze fantacalcistiche l’hanno voluto, per molto tempo, lontano da Barcellona, identificando in Parigi la destinazione più plausibile (per disponibilità economica soprattutto) per il proseguio della sua carriera. Ma ecco che pare possa arrivare la parola ‘fine’ alla telenovela che ci ha accompagnati sino ad ora: secondo quanto riportato dai colleghi di Mundo Deportivo la Pulce avrebbe trovato l’accordo coi Blaugrana e sarebbe pronta a firmare il rinnovo. Le crife? Da capogiro. I colleghi iberici suggeriscono che il fuoriclasse argentino andrà a guadagnare più del suo connazionale Tevez, che in Cina riceve ben 38 milioni netti annui, stabilendo il nuovo record assoluto di ingaggio: 40 milioni a stagione. Il matrimonio tra Leo e il Barça non finirà per molto tempo…