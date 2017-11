Dalla Spagna: Messi firma il rinnovo. Clausola mostruosa

Leo Messi e il Barcellona, una storia d’amore prolungata fino al 2021. Come reso noto dal club attraverso i propri profili social, la Pulga ha rinnovato quest’oggi il proprio contratto con i catalani, per la gioia dei tifosi blaugrana che da mesi attendevano questa firma. Clausola portata da 250 alla cifra monstre di 700 milioni di euro, con l’argentino che dunque si appresta a chiudere la propria carriera al Barcellona, club che lo accolse nel 2000 e con il quale sarebbe andato in scadenza nel giugno del 2018.