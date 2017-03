Voci spagnole: Messi può portare Verratti al Barcellona. Anche l’italiano tra i rinforzi chiesti dalla Pulga

Verratti al Barcellona? Se a chiederlo è Messi, il clamoroso affare si potrebbe fare in estate. Secondo quanto rivelato da “Diario Gol”, la Pulga avrebbe chiesto ai blaugrana delle garanzie prima di trovare un accordo sul rinnovo del proprio contratto e in particolare l’argentino avrebbe espresso il desiderio di vedere rinforzata la squadra in specifici reparti del campo prima dell’inizio della prossima stagione. Le direttive che Messi avrebbe dato, secondo gli spagnoli, sarebbero quelle di comprare un difensore centrale, un terzino, una punta (da usare come vice Suarez al posto del deludente Paco Alcacer, dato come sicuro partente) e soprattutto un centrocampista abile nel creare gioco. Tanti i nomi che si sono fatti per ricoprire questi ruoli ma a spiccare è soprattutto quello dell’italiano Marco Verratti, il quale è considerato il nuovo Iniesta in quel di Barcellona. I catalani non sono infatti per nulla soddisfatti dalle prestazioni offerte fino ad ora da Andre Gomes e l’ex Pescara sarebbe l’uomo giusto per innalzare ulteriormente il livello qualitativo del centrocampo blaugrana. Un affare da oltre 80 milioni di euro che porterebbe il Barcellona a creare una sensazionale coppia Iniesta-Verratti difficilmente contrastabile dalle squadra avversarie. Se a chiederlo è Messi, il Psg può iniziare a tremare…