Dalla Spagna: Morata a un passo dallo United. Mou ha alzato l’offerta

Accordo trovato tra Real Madrid e Manchester United per il passaggio di Alvaro Morata in Premier League. A lanciare la notizia è il quotidiano iberico “Marca”, secondo cui i Red Devils avrebbero alzato l’offerta da 70 milioni a 75, trovando così un accordo con i Blancos, che inizialmente chiedevano 80 milioni di euro. A spingere fortemente la trattativa è stato lo stesso Jose Mourinho, il quale nelle ultime settimane ha contattato giornalmente l’attaccante spagnolo per rassicurarlo sulla buona riuscita dell’operazione. Già nella giornata odierna il passaggio di Morata dal Real allo United potrebbe diventare ufficiale.