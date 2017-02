Dalla Spagna: Mou chiama Neymar allo United. Continue le chiamate dello Spacial One al brasiliano

Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Secondo “Sport”, Josè Mourinho avrebbe incominciato da qualche giorno a intrattenere dei contatti continui con Neymar per convincere il brasiliano ad unirsi ai Red Devils. Come riportato dal quotidiano spagnolo, lo Spacial One avrebbe chiamato più volte l’ex Santos negli ultimi giorni per spiegargli cosa potrebbe trovare allo United e quale parte da protagonista potrebbe regalargli in quel di Manchester. L’intenzione del portoghese è quella di acquistare un giocatore di immensa qualità che possa permettere al club di lanciare l’assalto definitivo alla Premier League nella prossima stagione e creare così una rosa competitiva per provare a portare la Champions League a Manchester nel breve.