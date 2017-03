Dalla Spagna: Mou sogna la doppietta in casa Real. Pronto l’assalto a Kroos e Varane

Josè Mourinho sogna di mettere a segno una doppietta nella prossima finestra di mercato per strappare al suo vecchio Real due stelle che negli anni sono diventati due suoi pallini. Stiamo parlando di Raphael Varane e Toni Kroos. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, lo Special One è pronto a lanciare una doppia offensiva per portare sia il francese che il tedesco alla sua corte e formare un Manchester United stellare e che possa già dal prossimo anno imporsi come il miglio club in Premier League. Per quanto riguarda Varane, Mou ha già in mente dai tempi del Chelsea di renderlo il perno della propria difesa per dimostrare a tutti che il francesino possiede già le doti di leader in campo, e un suo inserimento in una eventuale trattativa che serva a portare De Gea al Real potrebbe facilitare le cose. Più complicata l’operazione per arrivare a Toni Kroos, dato che l’ex Bayern a Madrid è visto come uno degli insostituibili a centrocampo.