Dalla Spagna: Niente Juve, Isak è del Real Madrid. Il “nuovo Ibra” segna già il primo record!

Il blocco del marcato imposto dalla Fifa al Real Madrid non scoraggia le Merengues e così Florentino Perez si aggiudica la futura stella del calcio mondiale. Alexander Isak sarà un giocatore dei Blancos! A riportare la notizia è “AS”, secondo cui mercoledì sono attesi a Madrid Vlado e Zoran Lemic, agenti del classe ’99, per chiudere definitivamente la trattativa. A causa del blocco Fifa il giocatore potrà giungere in Spagna solamente in estate, quando il mercato del Real sarà riaperto, e potrà così unirsi definitivamente ai nuovi compagni, diventando a tutti gli effetti un nuovo Galacticos. Lo svedese Isak, 17 anni, in patria viene considerato il “nuovo Ibrahimovic” e su di sé aveva già attirato l’attenzione dei maggiori top club europei. Juventus, Bayern Monaco e Manchester City sono però stati bruciati nelle ultime ore dal real Madrid, il quale ha accelerato la trattativa e convinto le parti a raggiungere un accordo. Sognando Dybala, il Real fa il primo sgambetto alla Juve…