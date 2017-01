Dalla Spagna: niente rinnovo col Psg per Marquinhos. In estate torna in Serie A?

Niente rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain per Marquinhos. Il centrale brasiliano – secondo i colleghi spagnoli de “El Mundo Deportivo” – sarebbe propenso a lasciare i transalpini in estate. Sulle tracce del classe ’94 c’è da tempo il Barcellona, ma pure dall’Italia alcuni club come Milan e Inter starebbero seguendo l’evolversi della vicenda. Un possibile ritorno quindi nella nostra Serie A per il difensore che conosce bene il nostro calcio per aver indossato la maglia della Roma nella stagione 2013/14.