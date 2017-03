Dalla Spagna: offerta shock dalla Cina ma Iniesta ha detto no! E il rinnovo con il Barcellona?

Secondo quanto scoperto da alcuni giornalisti di “As”, Andres Iniesta avrebbe recentemente rifiutato due offerte provenienti dalla Cina, di cui una veramente remunerativa e singolare. Come rivelato dal quotidiano spagnolo, il centrocampista catalano avrebbe infatti declinato un’offerta di 35 milioni di euro netti a stagione provenienti dall’Asia, impreziosita da diversi bonus singolari, di cui il più strano sarebbe stato quello di non essere costretto a disputare le partite da giocare fuori casa. Nonostante i primi rifiuti, in Cina non hanno intenzione di mollare il colpo e nei prossimi mesi sono previste nuove offensive per convincere Iniesta a sposare il progetto della Chinese Super League. Lo spagnolo per ora però ha in mente solamente il Barcellona, club con il quale prossimamente potrebbe rinnovare il suo contratto (in scadenza nel giugno 2018) e con il quale vuole togliersi ancora diverse soddisfazioni.