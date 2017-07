Dalla Spagna, parla Xavi: “Contento del ritorno di Deulofeu. Farei di tutto per prendere Verratti…”

Intervistato da “Mundo Deportivo”, l’ex stella Blaugrana Xavi ha voluto parlare del ritorno di Gerard Deulofeu e del possibile arrivo di Marco Verratti. “Sono contento del ritorno di Gerard [Deulofeu], lo vedo bene al Barcellona. Qui giocherà con i migliori al mondo. Ci sono Neymar, Messi, Suarez. Abbiamo una rosa spettacolare”. Per quanto riguarda il colpo Verratti, Xavi ha cercato di convincere il Barcellona a provarle tutte prima di mollare la pista che porta al centrocampista italiano: “Verratti è il giocatore perfetto per il Barcellona. Lo acquisterei senza alcun dubbio. Si integrerebbe nella rosa attuale al 200% perché è un top player, uno dei tre migliori al mondo nel suo ruolo. Non conosco i dettagli della trattativa e non so su quali cifre si stia cercando un accordo, però se dipendesse da me farei tutto il possibile per concludere la negoziazione. Se c’è uno sforzo da fare bisogna farlo perché è un giocatore fortissimo e per di più è giovane. Il Psg sicuramente le proverà tutte pur di non lasciarlo partire”. Parole di grande stima quelle pronunciate dall’ex capitano Blaugrana, parole che possono essere lette come una vera e propria incoronazione da parte di Xavi per Marco Verratti, considerato ormai da tutti in Catalogna il vero talento sul quale il Barcellona deve assolutamente puntare per il futuro.