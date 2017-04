Dalla Spagna: PSG, rinnovo faraonico per Cavani. Niente Real per l’ex Napoli

Il PSG sarebbe intenzionato più che mai a blindare Edinson Cavani. L’uruguaiano sta vivendo una stagione da record, andando in gol 42 volte in 41 partite disputate tra tutte le competizioni. Una rinascita totale. Motivo per il quale i parigini non vorrebbero rischiare di vederlo far le valigie (visti i recenti apprezzamenti del Real Madrid). Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo l’ex Napoli avrebbe ricevuto un’offerta di rinnovo da 13 milioni a stagione, 3 in più degli attuali 10. Una cifra che terrebbe lontane tutte le pretendenti continentali e potrebbe far desistere anche i club cinesi più agguerriti. Questo e altro per un Cavani così in forma…