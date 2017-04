Dalla Spagna: Real Madrid, Bale vuole Dele Alli. Galacticos sulle tracce del centrocampista inglese

Con 20 gol e 6 assist in questa stagione, Dele Alli si è ritagliato, nonostante la giovane età, un posto da titolare nel Tottenham e l’approvazione di un ex giocatore della squadra di Londra. Infatti, secondo i colleghi di Diario Gol, Gareth Bale starebbe spingendo la dirigenza del Real Madrid a fare di tutto pur di accaparrarsi il talento classe 1996. Sotto la guida del tecnico Mauricio Pochettino, il centrocampista inglese ha sviluppato il suo gioco nel corso degli ultimi anni due anni, fino ad arrivare ad essere il secondo giocatore più prolifico sotto porta della sua squadra. Con anche il PSG sulle tracce del calciatore, il Real Madrid avrà una grande rivale in ottica di mercato, con delle trattative che, se dovessero davvero realizzarsi, potrebbero andare avanti a lungo.