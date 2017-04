Dalla Spagna: Real Madrid-Zidane, si va verso la conferma

Con una percentuale di partite vinte pari al 61%, Zinedine Zidane sta vivendo un ottimo periodo alla guida del Real Madrid ed ora, secondo i colleghi di Marca, la sua avventura in terra spagnola potrebbe continuare. Infatti Florentino Perez, presidente dei Galacticos, sarebbe rimasto affascinato dalla gestione del fantasista francese e sarebbe deciso a confermarlo alla conduzione tecnica anche negli anni a venire. Con un contratto in scadenza nel 2018, un rinnovo per il tecnico francese sembrerebbe essere ora solo una semplice formalità, con Zidane attualmente primo in campionato ed ancora in corsa per la Champions League.