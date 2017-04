Dalla Spagna: Siviglia alla ricerca del dopo Sampaoli, anche Ranieri in lizza

Con Jorge Sampaoli ormai destinato alla panchina della Nazionale argentina, il Siviglia è alla ricerca di un nuovo allenatore al quale affidare la squadra per la prossima stagione e tra i vari nomi in lizza spunta anche quello di Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da “El Correo”, l’ex tecnico delle Foxes dovrà fronteggiare la concorrenza di Quinqué Setien (Las Palmas), Marcelino Garcia Toral (ex Villarreal), Juan Carlos Unzué (assistente di Luis Enrique) e Laurent Blanc (ex Psg), altri allenatori finiti sul taccuino della dirigenza spagnola. “Marca” vede in Eduardo Berizzo (Celta Vigo) ed Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) altri due pretendenti alla panchina di Sampaoli, mentre secondo il “Mirror” non sarebbe da escludere nemmeno la pista che porta a Mauricio Pochettino (Tottenham).